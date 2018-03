Producenci gier komputerowych znów nabrali wiatru w żagle

Po piątkowej sesji GPW dokonała rewizji indeksów. Dla branży to symboliczny moment: pierwszy raz w historii w WIG20 znalazł się producent gier. Chodzi o CD Projekt, który zajął miejsce rzeszowskiego Asseco Poland. Z kapitalizacją rzędu 11 mld zł wyprzedza takie firmy jak Alior Bank, Play czy Orange Polska.Od pozostałych spółek z branży gier dzieli go przepaść, ale warto odnotować, że one również w ostatnich miesiącach radzą sobie bardzo dobrze. PlayWay jest już wart grubo ponad 600 mln zł, a 11 bit studios ociera się o poziom 500 mln zł. To, jak będzie w przyszłości kształtować się kapitalizacja poszczególnych spółek, w dużej mierze zależy od tego, jak poradzą sobie premiery ich gier. A tych w 2018 r. (w przeciwieństwie do zeszłego roku) będzie sporo.