Fed prawdę nam powie

Po okresie większych wahań na rynkach finansowych ostatnie dni przebiegają w nieco spokojniejszej atmosferze, choć jest to raczej spokój przed burzą, która może w każdej chwili stać się powodem poważniejszych zawirowań. Wydaje się, że środowe posiedzenie Fedu nie dostarczy tego typu impulsów. Z trzema podwyżkami stóp procentowych w tym roku inwestorzy są pogodzeni, na cztery są w jakimś stopniu przygotowani. Innych scenariuszy trudno się spodziewać. Projekcje makroekonomiczne, przebieg konferencji prasowej i kreślone przez przedstawicieli Rezerwy Federalnej prognozy wysokości stóp procentowych będą oczywiście szczegółowo analizowane, ale „trzęsienia ziemi" raczej z tego nie będzie. Kurs euro czeka na rozwój wydarzeń, wahając się między 1,23 a 1,24 dolara, a indeks dolara do głównych walut od początku marca idzie lekko w dół. Przestał też straszyć rynek długu. Rentowność amerykańskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych w miniony poniedziałek jedynie przez moment przekraczała 2,9 proc., zniżkując przez pozostałą część tygodnia i schodząc w czwartek do poziomu 2,82 proc. Indeksy na Wall Street lekko traciły na wartości. S&P500 zniżkował do czwartku o 1,4 proc., a Dow Jones o 1,8 proc. Obserwując notowania poszczególnych spółek, wyraźniej obawy związane z ewentualną wojną handlową można dostrzec w przypadku akcji Boeinga, które od poniedziałku do czwartku spadły o prawie 7 proc. Trudno się dziwić, pamiętając, że raptem kilka miesięcy temu, podczas wizyty Donalda Trumpa w Pekinie, potwierdzono zamówienie na 300 samolotów tej firmy o łącznej wartości 37 mld dolarów. Teraz może to z pewnością być mocna karta przetargowa Chin, tym bardziej że w grze może się znaleźć alternatywa w postaci oferty Airbusa (akcje tej spółki zniżkowały w ostatnich dniach o 3 proc.). Strachu przed wojną nie widać na parkiecie we Frankfurcie. DAX w skali czterech sesji minionego tygodnia niemal nie zmienił wartości, skutecznie broniąc się przed spadkiem poniżej 12 200 punktów i utrzymując się powyżej tego poziomu. Akcje BMW i Daimlera, czyli firm, które potencjalnie mogłyby się znaleźć na linii amerykańskiego „celnego strzału", w pierwszych dniach tygodnia zniżkowały, ale w czwartek zanotowały solidne odbicie.