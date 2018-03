Budownictwo: Zleceń nie brakuje, ale rentowność branży jest pod presją kosztów

– Przełomowy będzie ten rok, a nawet najbliższe sześć miesięcy, które pokażą, w jakim kierunku zmierza cały rynek budowlany i czy ta skala inwestycji w dalszym ciągu będzie napędzała wzrost kosztów. Trudno jest jednoznacznie ocenić, jak się rozwinie sytuacja – mówi Mirgos. – Wyższe ceny materiałów i robocizny generują wyższe koszty wytworzenia, co powoduje, że część przetargów obecnie nie rozstrzyga się ze względu na zaniżone budżety. W mojej ocenie w dłuższej perspektywie inwestorzy nie wytrzymają tak szybkiego wzrostu kosztów i musi nastąpić schłodzenie nastrojów, a tym samym spadek cen. Jeżeli natomiast tendencja wzrostowa będzie się utrzymywała, to nie tylko firmy budowlane będą miały problem. W takiej sytuacji, przy braku stabilności i przewidywalności cen, firmy będą zmuszone do renegocjowania umów z inwestorami publicznymi i prywatnymi. Przy tak dużym wzroście kosztów wytworzenia i finalnego produktu część inwestorów będzie musiała się wycofać z realizacji projektów, co samoczynnie spowoduje schłodzenie rynku i ponadnormatywny wzrost cen się cofnie. Podobna sytuacja miała miejsce w 2012 r., gdzie po dynamicznych zwyżkach ceny wróciły do poprzedniego poziomu – podkreśla Mirgos.