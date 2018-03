A co z cłem na bessę?

Niemiecki DAX zanotował z kolei zwyżkę sięgającą aż 3,7 proc., a więc największy tygodniowy (licząc do czwartku) skok od grudnia 2016 r. To jednak głównie zasługa sygnałów załamywania się tendencji wzrostowej wspólnej waluty i czwartkowego mocnego spadku kursu euro wobec dolara, a także częściowo efekt optymistycznej wymowy informacji płynących z EBC, w szczególności zaś podwyższenia prognoz wzrostu gospodarczego dla strefy euro na obecny rok z 2,3 do 2,4 proc., przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian przewidywań inflacyjnych, które pozwalają ze spokojem kontynuować dotychczasową luźną politykę pieniężną. Pozytywnie zinterpretowano także wycofanie z komunikatu EBC stwierdzenia o możliwości zwiększenia skali skupu obligacji, przy jednoczesnym pozostawieniu furtki do przedłużenia czasu trwania programu ilościowego luzowania.