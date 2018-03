Najlepsze/najgorsze relacje inwestorskie na giełdzie mają...

Opinie

Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty

W Grupie Azoty funkcjonują trzy spółki notowane na GPW, każda z nich ma swoje własne służby IR. Działania komunikacyjne grupy na poziomie korporacyjnym z rynkiem kapitałowym koordynuje biuro relacji inwestorskich jednostki dominującej – Grupy Azoty, którego prace nadzoruję bezpośrednio. W Biurze IR Tarnowa zatrudnione są trzy osoby, które biorą udział w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, przygotowując i publikując raporty bieżące, ale także organizują spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego i dbają o obecność w przestrzeni internetowej. W rozmowach z finansowymi inwestorami zagranicznymi oczekiwania informacyjne dotyczą przede wszystkim przyszłości Grupy Azoty, wizji działania i strategii w długim okresie, w horyzoncie co najmniej pięciu lat. W kraju rozmawiamy głównie o perspektywie najbliższego kwartału. Dla wszystkich inwestorów istotne są projekty inwestycyjne i efekty, które osiągnie grupa po ich zrealizowaniu. Pytania bywają bardzo szczegółowe, widać, że inwestorzy instytucjonalni doskonale są zorientowani w branży chemicznej. Inwestorzy indywidualni także zainteresowani są planami strategicznymi Grupy Azoty, pytania dotyczą często planów dywidendowych.

Iza Rokicka, dyrektor biura relacji inwestorskich w ING Banku Śląskim

Inwestorzy oczekują od nas jasnego i prostego przekazu. Chcą zrozumieć, jakie są trendy w branży oraz jak my na ich tle wypadamy. Często pytają o nasze oczekiwania dotyczące wyników finansowych w przyszłości. Niestety, w tym aspekcie nie jesteśmy im w stanie pomóc. Bank przyjął zasadę niekomunikowania celów finansowych na zewnątrz. Dlatego też przykładamy dużą wagę do przejrzystości i otwartości w prezentowaniu bieżących wyników biznesowych i finansowych. Staramy się, aby były wiarygodną bazą do przygotowywanych przez analityków prognoz. Punktem odniesienia dla tych szacunków może być również publikowany na naszej stronie internetowej aktualny konsensus wyników na najbliższe lata. Jeżeli chodzi o aktywność inwestorów indywidualnych w kontaktach z nami, to takie zapytania się zdarzają, ale są w zdecydowanej mniejszości i dotyczą głównie kwestii formalnych związanych z dywidendą czy walnym zgromadzeniem. Inwestorzy i analitycy cenią sobie aktualne materiały informacyjne, a w szczególności prezentację oraz plik Excel z podstawowymi danymi finansowymi. Oczekiwania inwestorów i analityków rosną wraz z oczekiwaniami całego otoczenia sektora bankowego. Staramy się tym oczekiwaniom stawić czoła.

Magdalena Kopaczewska, kierownik ds. IR w LPP

Komunikacja z rynkiem powinna być przejrzysta, szybka i zrozumiała. Liczy się też złota zasada równości, w szczególności jeśli chodzi o dostęp do informacji. Dużą wagę przywiązujemy do jakości materiałów inwestorskich, transmisji naszych kwartalnych spotkań wynikowych, które tłumaczone są również na język angielski. Analitycy i inwestorzy cenią sobie spotkania z przedstawicielami zarządu, dlatego staramy się uczestniczyć w konferencjach inwestorskich. Zapraszamy przedstawicieli rynku kapitałowego również do naszej siedziby w Gdańsku, aby mogli nas bliżej poznać, zaznajomić się z procesem powstawania kolekcji naszych marek, zobaczyć, jak funkcjonuje nasze Centrum Logistyczne w Pruszczu. W minionym roku po raz kolejny zorganizowaliśmy Dzień Inwestora, tym razem w Londynie, dzięki czemu mogliśmy zaprezentować inwestorom nasz nowo otwarty salon Reserved na jednej z najsłynniejszych ulic: Oxford Street. Jeśli chodzi o inwestorów indywidualnych, to zwracają się do nas z pytaniami rzadziej niż finansowi; prawdopodobnie wynika to z jednostkowej ceny akcji naszej spółki.

Tomasz Kulik, członek zarządu PZU

Kluczowa jest dwukierunkowa komunikacja pomiędzy zarządem spółki a uczestnikami rynku kapitałowego. Feedback ma ogromne znaczenie w prowadzeniu dobrego IR-u. Rozumiemy, że dzisiejszy inwestor potrzebuje dobrze dopasowanych do swoich potrzeb treści, co oznacza, że przy każdej publikacji warto ponownie spojrzeć na strukturę i zakres przekazu i rozważyć ewentualne zmiany. Jednocześnie należy zadbać, aby cienka granica pomiędzy pełną informacją a informacją zbyt obszerną nie została przekroczona. Gdy redukcja objętości dokumentów nie jest możliwa (na przykład z punktu widzenia regulacji prawnych), dbamy o dodatkowe syntetyczne materiały, które pozwalają na szybkie zaznajomienie się z treścią. Inwestycje w efektywne strukturyzowanie treści, prezentacje w formie infografik oraz zwiększenie dostępności w kanałach mobilnych będą stanowiły o przewadze komunikacyjnej, której nie sposób przecenić. Takie podejście sprawia, że inwestorzy otrzymują informację w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu. Pozwala im także w prosty sposób zrozumieć często skomplikowany biznes i zapewnia, że decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o rzetelne informacje i fundamenty spółki.