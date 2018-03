PSG, czyli pieniądze sukcesów (nie) gwarantują

Francuska prasa nie ma wątpliwości, że Emery będzie musiał odejść. Bask dostał do ręki ferrari, ale nie umiał go prowadzić. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca, więc nie trzeba mu będzie płacić nawet odprawy. Jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Emery'ego jest Antonio Conte. Negocjacje podobno już się rozpoczęły. Włoch pewnie za chwilę będzie wolnym człowiekiem, przed zwolnieniem z Chelsea uratować mogłoby go chyba tylko zwycięstwo nad Barceloną i awans do ćwierćfinału LM (w pierwszym meczu na Stamford Bridge był remis 1:1).