Głos rynku nie był do tej pory należycie wykorzystywany

Obserwując na przestrzeni lat ewolucję prawa unijnego, można odnieść wrażenie, że regulacji tych jest coraz więcej i są one nazbyt szczegółowe w swojej materii. To już samo w sobie, niezależnie od pochodzenia geograficznego podmiotu nadzorowanego, stanowi duże obciążenie na polu realnego ich wdrożenia. Natomiast co do wdrażania przepisów w Polsce trudno jest sobie wyobrazić, aby minister finansów czy też parlament odstępowały od implementacji przepisów, w sytuacji gdy jest jasno określony obowiązek ich przełożenia do polskiego systemu prawnego. Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że postulat wiernego wdrażania mocno się zdezaktualizował. Większość przepisów unijnych zamieszczana jest w rozporządzeniach – aktach europejskich, które dla swojej skuteczności obowiązywania nie wymagają dodatkowej implementacji. Wchodzą po prostu do krajowych systemów prawa w określonym dniu. W takiej sytuacji oś ciężkości dyskusji przesuwa się na etap ich tworzenia w organach europejskich. Ze swojej strony staramy się reagować i próbować modyfikować te projekty, które według naszej wiedzy nie będą przystawać do polskich realiów. Nie jest jednak możliwe wychwycenie przez nas wszelkich niuansów, które mogą być istotne dla polskich podmiotów. Dlatego też ważny jest etap publicznych konsultacji takich projektów z uczestnikami rynku. Informacje o procedowanych zapisach oraz termin na zgłaszanie uwag są publicznie ogłaszane. Dodatkowo ze swojej strony wielokrotnie sami zachęcaliśmy reprezentantów podmiotów nadzorowanych do analizy i przekazywania swoich uwag. W moim odczuciu potencjał tkwiący w sile głosu rynku nie był do tej pory należycie wykorzystywany.