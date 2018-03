Lepiej odkładać mniej, ale konsekwentnie

spośród funduszy inwestycyjnych właściwie tylko pieniężne nadają się do przechowywania oszczędności w krótkim terminie. wszystkie inne rodzaje są dla długodystansowców. specjaliści zalecają np., żeby do funduszy akcji wpłacać pieniądze na co najmniej pięć lat. ogólna zasada jest taka, że im dłużej odkładamy, tym lepszych rezultatów mamy prawo się spodziewać.

Foto: Archiwum