Trzeba uważać na wysokość opłat

– Analizując wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, warto pamiętać, że wykazana rentowność nie jest równa zyskowi klienta. Jeśli wartość jednostek funduszu wzrosła o 10 proc., nie oznacza to – w uproszczeniu – że klient, który wpłacił 200 zł, zarobił 20 zł i ma teraz 220 zł – tłumaczy Marcin Jaworski, ekspert z Biura Rzecznika Finansowego. Jeśli umowa przewiduje regularne opłacanie składek, np. co miesiąc, to z każdych 200 zł może być potrącane 5–10 proc. na pokrycie kosztów ubezpieczyciela. Inwestowana jest więc mniejsza kwota niż ta, którą wpłaciliśmy.