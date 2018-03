Chaos zwycięża

Oba potencjalne motywy przewodnie notowań przez kilka tygodni rywalizowały o palmę pierwszeństwa. Okazało się jednak, że ostatnia porcja danych z USA nie potwierdziła nasilenia się zagrożenia wyższą inflacją, a Jerome Powell przybiera ton łudząco podobny do Janet Yellen. Z tonu nie spuścił natomiast Trump, co wywołało silną ucieczkę od ryzykownych aktywów z wyjątkiem ropy. Drożeje ona za sprawą spadku zapasów w USA do średniego poziomu z ostatniego pięciolecia. To stan, z którym rynek musi się oswoić, gdyż ostatni raz obserwowano go w 2014 roku. Dodatkowo z OPEC napływają głosy o bliskości zbilansowania rynku przy jednoczesnej chęci przedłużenia limitów wydobycia. Bardzo istotny jest także motyw geopolityczny. Odejście Rexa Tillersona z Białego Domu sprawiło, że irański program nuklearny może stać się przyczynkiem do zaognienia napięć na Bliskim Wschodzie. Przy rekordowo wysokiej produkcji w USA i przy na dłużej pogarszającym się sentymencie na giełdach akcji należy się spodziewać kilkuprocentowej przeceny. Podobny los powinien spotkać kurs soi i bawełny. W obecnym środowisku złoty jest już najsłabszy od kilku miesięcy i spodziewamy się dalszego dryfu EUR/PLN na pułapy wyższe o kilka groszy.