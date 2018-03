Najmocniejsza waluta i najsłabszy rynek akcji

Oczywiście mocna waluta działa negatywnie też na kondycję eksporterów. Na razie aprecjacja złotego z minionych kwartałów nie wywarła zauważalnie negatywnego wpływu na dynamikę produkcji przemysłowej (+7,4 proc. r./r. w lutym). Ale można wiązać z nią obserwowaną od dwóch miesięcy słabość rynku akcji. W przeszłości dynamika WIG z mniej więcej półrocznym opóźnieniem korelowała ze zmianami indeksu złotego względem koszyka walut surowcowych („commodity currencies"). Utrzymanie tego obserwowanego w przeszłości opóźnienia sugerowałoby odzyskanie przez krajowy rynek akcji wigoru dopiero od czerwca. Wydaje się, że to przesadny pesymizm. Cztery porównywalne do ostatniego spadki WIG-u (wrzesień 2014–styczeń 2015, maj–sierpień 2016, październik 2015 – styczeń 2016 oraz marzec–lipiec 2016) trwały kolejno: 123, 108, 103 i 97 dni. Zmieszczenie się długości obecnego spadku w tym przedziale dałoby zakończenie spadków gdzieś pomiędzy 30 kwietnia a 26 maja. Biorąc jednak pod uwagę, że każdy kolejny spadek był krótszy, termin dołka można przesunąć na 21 kwietnia. Ostatni dołek cyklu 40-tygodniowego był w sierpniu ub.r., ostatni dołek cyklu 20-tygodniowego był w grudniu, a ostatni dołek cyklu 10-tygodniowego 9 lutego. Zakładając standardową długość cykli, sugeruje to, że następnego wspólnego minimum tych cykli można oczekiwać za – odpowiednio – 9, 5 i 4 tygodnie. Byłby to dołek porównywalny z tymi z sierpnia 2017, listopada i stycznia 2016 oraz stycznia 2015. Obecna sytuacja na krajowym rynku akcji wydaje się być analogiczna do tej z grudnia 2015 z punktu widzenia podstawowego cyklu gospodarczego, czyli średnio 40-miesięcznego cyklu Kitchina.