W poszukiwaniu inflacji

Poza tym wiele się tego dnia nie będzie działo. Jutro nasza uwaga skupi się na danych o inflacji amerykańskiej. O 13.30 (w tym tygodniu wyjątkowo za sprawą zmiany czasu) pojawi się wartość wskaźnika CPI. Inflacja w tym ujęciu jest nieco mniej istotna z punktu widzenia Fed, ale nie zmienia to faktu, że jest to miara, którą rynki obserwują z uwagą. Temat inflacji wciąż jest jednym z najważniejszych, choć nie ma zgody co do tego, jak ten ewentualny wzrost inflacji odbierać z punktu widzenia rynków akcji. Moim zdaniem faza wzrostu inflacji z niskich poziomów przy pozytywnych zmianach w gospodarce jest korzystna dla wycen akcji, gdyż sugeruje, że gospodarka wchodzi w kolejny etap cyklu koniunktury. Widmo wyższych stóp procentowych dotyczy przyszłości, a zatem na ich negatywny wpływ trzeba będzie poczekać. Inna sprawa, że na razie zagrożenie jest małe. Ba, można nawet odnieść wrażenie, że ta korekta na rynkach akcji to po części skutek wyhamowania inflacji. Kluczem może być zachowanie ceny ropy, która w ostatnich tygodniach zatrzymała wcześniejszy wzrost.