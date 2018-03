Odłożona perspektywa podwyżek stóp sprzyja obligacjom o stałym kuponie

Podobnie – tj. na poziomie 2,6 proc. – rynek wyceniał WIBOR w okresie sześciu lat w terminie przeprowadzania dwóch poprzednich emisji obligacji Rokity (w grudniu i październiku ub.r.). Warto jednak pamiętać, że 5 proc. odsetek rocznie Rokita oferuje już po raz dziewiąty, a po raz pierwszy spółka wyszła z taką propozycją w kwietniu 2016 r. – wówczas chodziło o papiery pięcioletnie. W tamtym czasie pięcioletni kontrakt IRS wyceniał WIBOR okresie pięciu lat na 1,8 proc. i w tym sensie dzisiejsze 5 proc. to mniej niż 5 proc. oferowane dwa lata temu – dziś marża ponad kontrakt IRS to 2,4 pkt proc., dwa lata temu było to 3,2 pkt proc. Przez ten czas podstawowe wskaźniki zadłużenia Rokity nie zmieniły się istotnie, natomiast nieco poprawiła się zdolność do spłaty zadłużenia zyskiem EBITDA (1,57x vs. 1,96x). Nieco wyższe jest także pokrycie zyskiem operacyjnym kosztów odsetkowych (16,7x vs 14,2x), co częściowo usprawiedliwia „mniejsze 5 proc." w aktualnej emisji.