MLP Group stawia na Niemcy

Spółka MLP Group w 2017 r. zwiększyła powierzchnię wydaną najemcom o 49 proc., do ponad 430 tys. mkw. W trakcie budowy i w przygotowaniu do realizacji było 72,4 tys. mkw. Bank ziemi umożliwia MLP Group budowę ponad 970 tys. mkw. Z tego 340 tys. mkw. to grunty z pozwoleniami na budowę.