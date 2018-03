Mennica na dopalaczu nieruchomościowym

– Oceniam, że do czerwca, lipca tego roku mniejszy budynek może być w pełni wynajęty, a co z wieżą, zobaczymy, bo być może uda się pozyskać jednego najemcę na całość – mówi Zambrzycki. Podkreśla, że firma nie planuje sprzedawać udziałów w kompleksie, chyba że trafi się nadzwyczajna oferta. Na Mennicę będzie więc przypadać 32,5 tys. mkw. powierzchni najmu. Według styczniowego raportu JLL stawki najmu w ścisłym centrum stolicy sięgają najczęściej 20,5–23 euro miesięcznie – na dziś dawałoby to więc nawet prawie 38 mln zł z czynszu w skali roku.