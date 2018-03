Emisji akcji w Adiuvo nie będzie

Dodaje, że do czasu zakończenia prowadzonych rozmów z partnerami strategicznymi i kolejnych wpływów z monetyzacji posiadanych technologii spółka będzie finansować działalność ze środków założyciela (Marek Orłowski) i ze źródeł alternatywnych. Ponadto spółka podaje, ze obecnie prowadzi rozmowy z partnerami branżowymi w odniesieniu do rozwiązań, rozwijanych w sześciu spółkach portfelowych. Rozważane są rożne formy współpracy - od inwestycji kapitałowych przez finansowania badań klinicznych połączone z opcją globalnych praw do sprzedaży produktu po całkowitą sprzedaż praw do produktu w ramach transakcji przejęcia. Osiem spółek z portfolio Grupy Adiuvo Investments jest gotowych do ekspansji międzynarodowej swych produktów lub do sprzedaży technologii do partnera globalnego.