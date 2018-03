GLG Pharma złożyła wniosek patentowy na cząsteczkę GLG-805

– Podjęte przez nas kroki to istotny kamień milowy w rozwoju projektu TNBC. Bezpośrednio zabezpieczają interes spółki oraz akcjonariuszy w kontekście komercjalizacji naszej cząsteczki – mówi Piotr Sobiś, prezes GLG Pharma. – Co istotne, rejestracja GLG-805 jako wynalazku zapewni nam wyłączne prawo do wykorzystania substancji w dowolnym zastosowaniu. Oznacza to, że w przypadku potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności nowej formulacji, będziemy mogli rozważyć inne niż TNBC potencjalne zastosowanie naszej cząsteczki – dodaje.