OncoArendi rusza z ofertą. Czym kusi inwestorów?

OncoArendi planuje wyemitować do 2 mln nowych akcji. Maksymalna cena emisyjna została ustalona na 33 zł. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 11,67 mln walorów. Największym akcjonariuszem jest miliarder Michał Sołowow, który poprzez fundusz Ipopema 112 FIZAN kontroluje teraz 35,43 proc. akcji. Prezes spółki Marcin Szumowski kontroluje 10,2 proc. głosów. W ofercie publicznej 90 proc. akcji będzie kierowane do inwestorów instytucjonalnych. Pozostała część trafi do detalu. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych potrwają od 19 do 27 marca. Zakładając, że firmie uda się sprzedać wszystkie akcje po cenie maksymalnej, jej kapitalizacja wyniosłaby 451,1 mln zł.