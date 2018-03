Debiut na GPW. OncoArendi Therapeutics rusza z ofertą

Pierwszy obszar badań to poszukiwanie nowych leków na choroby układu oddechowego związane z procesem zapalnym i włóknieniem tkanki. Najbardziej zaawansowany związek, OATD-01, który został wyłoniony w wyniku trzyletnich prac badawczych, wykazał działanie przeciwzapalne i spowalniające proces włóknienia w zwierzęcych modelach chorób układu oddechowego. Może on być stosowany m.in. w terapii astmy, idiopatycznego włóknienia płuc lub sarkoidozy. Kandydat kliniczny OATD-01 przeszedł już fazę rozwoju przedklinicznego. Badanie kliniczne OATD-01 rozpoczęto we wrześniu 2017 roku, po otrzymaniu przez OncoArendi od niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM) zgody na rozpoczęcie badań klinicznych. OATD-01, w odróżnieniu od większości terapii na astmę stosowanych w praktyce klinicznej, jest kandydatem na lek niesterydowy, podawany raz dziennie, w formie tabletki. W październiku 2017 roku pierwsza grupa zdrowych ochotników otrzymała związek OATD-01 w ramach badania klinicznego pierwszej fazy, typu „First in Human", prowadzonego w wyspecjalizowanym ośrodku klinicznym w Niemczech. Był to moment przełomowy, bo dotychczas nikt jeszcze nie stosował inhibitorów chitynaz u ludzi. OncoArendi spodziewa się otrzymać raport końcowy z badania w maju 2018 r.