Trzeba rozwijać rynek hipotek o stałej stopie procentowej

Nie przewidujemy obecnie rewizji tych celów ani dodawania nowych. Zamierzamy tak zarządzać kapitałem, by systematycznie wypłacać dywidendę, oraz by osiągnąć ROE na poziomie powyżej 10 proc. Co warto podkreślić, cele te zostały nakreślone przy założeniu stabilnych stóp procentowych NBP w horyzoncie 2020, a ich ewentualne zmiany mogą wywołać dodatkowe impulsy do zmian oczekiwań odnośnie do rentowności banku. Nadal zakładamy też obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 45 proc. oraz utrzymanie kosztów ryzyka w przedziale 75–85 pkt baz. Poprzedni rok przybliżył nas do ich osiągnięcia.