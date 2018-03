Filip Gorczyca, Alior Bank: Wykonanie strategii nie jest zagrożone

Nie. Bank podał dobre wyniki za 2017 rok. Wyniki były zgodne z konsensusem, a w części obszarów go przewyższały. Natomiast moment publikacji naszych wyników zbiegł się w czasie z komunikatem po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej i związaną z tym zmianą perspektyw co do podwyżek stóp procentowych. To zadecydowało o gwałtownym spadku kursu akcji Aliora i innych banków. Rynek wyciągnął wniosek, że do 2019 roku podwyżek może nawet w ogóle nie być, ale kontrakty FRA na stopę procentową nie zareagowały tak mocno jak rynek akcji. Kontrakty te spadły tylko o 10 pkt bazowych, co wskazuje na przesunięcie oczekiwanej podwyżki o cztery miesiące, na połowę 2019 r. Dlatego uważam, że doszło do przereagowania, jeśli chodzi o spadki kursów akcji niektórych banków, choć oczywiście sam kierunek został przez rynek odczytany prawidłowo. Ponadto w ostatnim czasie akcje Alior Banku i PKO BP – czyli banków najmocniej dotkniętych przeceną po posiedzeniu RPP – były nabywane szczególnie przez inwestorów zagranicznych, gdyż są to banki z największą liczbą rekomendacji kupna od analityków. Teraz najwyraźniej część z nich postanowiła zrealizować zyski.