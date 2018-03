Korekta na GPW nie odpuszcza

Krajowe indeksy poddały się negatywnym nastojom panującym na pozostałych rynkach akcji. Sprzedający mieli więcej do powiedzenia na większości europejskich giełd. warto jednak zauważyć, że negatywnie wyróżniły się giełdy z rynków wschodzących, gdzie przecena daje się najmocniej we znaki posiadaczom akcji. Najgłębiej, bo aż o ponad 3 proc., zanurkował indeks w Budapeszcie. Kontynuacja przeceny na giełdach to efekt ogólnego ochłodzenia nastrojów na rynkach finansowych w oczekiwaniu na środowy komunikat Fed, który określi ścieżkę oczekiwań odnośnie kolejnych podwyżek stóp procentowych w USA.