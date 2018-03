Inflacja w odwrocie

Konsensus analityków co prawda zakładał wyhamowanie wzrostu poziomu cen w stosunku do dynamiki styczniowej, jednak faktyczne dane cechowały się wysokim jak na ten wskaźnik odchyleniem. Inflacja r./r. wyniosła 1,4 proc. przy konsensusie 1,7 proc., natomiast w skali miesiąca ponownie pojawiła się deflacja i ceny w stosunku do stycznia spadły o 0,2 proc., chociaż konsensus zakładał wzrost o 0,1 proc. Znając najnowsze odczyty inflacji nie może już dziwić niedawna projekcja NBP, w której zrewidowano w górę ścieżkę wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym spadku oczekiwań inflacyjnych. Oznacza to także, że trwający rekordowo długo okres niskich stóp procentowych może się jeszcze znacząco wydłużyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę gołębie nastawienie RPP.