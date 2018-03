Spadkowa seria przerwana

Nie da się ukryć, że przed początkiem wtorkowej sesji na warszawskim parkiecie czuć było lekki stres. WIG20 miał za sobą pięć spadkowych sesji z rzędu, a dodatkowo w nocy solidne zniżki zanotowały indeksy w Stanach Zjednoczonych (S&P500 spadł o 1,4 proc., a Nadaq100 o 2,2 proc.). Mało tego, zamknięcie poniedziałkowej sesji było najniższym kursem od kwietnia 2017 r., co potwierdza trwający od 23 stycznia trend spadkowy w segmencie największych spółek.

Pierwsze dwie godziny handlu były dosyć nerwowe i WIG20 poruszał się przy poziomie poprzedniego zamknięcia. Indeks wystrzelił w górę zaraz po godzinie 11.00, a głównym motorem napędowym tego skoku był bank PKO BP. Kurs jego akcji zyskał w momencie 3,3 proc., co przy udziale w portfelu WIG20 w wysokości 15,6 proc. musiało znaleźć odzwierciedlenie w zachowaniu indeksu. Do końca sesji bank utrzymał ponad 3-proc. wzrost, podobnie jak LPP i Energa. Gdyby nie słabość Lotosu, Orlenu i KGHM wynik byłby bardziej okazały, choć wzrost indeksu o 1,05 proc. do 2272 pkt należy uznać za dobry wynik. Spadkowa seria została przerwana, ale technicznie nic nie uległo zmianie. Najbliższe opory dla WIG20 to wciąż 2300 i 2380 pkt. Dopóki nie zostaną przebite, na rynku wciąż będzie obowiązywał scenariusz spadkowy.