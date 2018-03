Nici z hossy w 2018 r.

Tak sobie to wyobrażam. W uproszczeniu można powiedzieć, że hossa na Wall Street zaczęła się w marcu 2009 r., a więc cztery miesięcy po tym, jak Fed rozpoczął druk pieniądza w ramach QE. We wrześniu ubiegłego roku Fed zaczął się z tej polityki wycofywać. Jeśli do września do damy cztery miesiące, to otrzymujemy styczeń 2018 r., w więc moment, gdy rynki dostają zadyszki. Jest jeszcze druga analogia dotycząca Japonii. Tam druk zaczął się w 2001 r., a na początku 2006 r. rozpoczęła się redukcja sumy bilansowej w dość samurajskim, gwałtownym stylu. Kilka miesięcy później na rynkach doszło do silnej korekty, podczas której WIG20 stracił około 25 proc. Później, do lipca 2007 r. na rynkach mieliśmy wtórne zwyżki, a potem przyszła właściwa bessa, będąca realnym skutkiem zakręcenia kurka z pieniędzmi.