Eurocash sfinalizował przejecie sieci Mila

Eurocash nabył sieć 187 sklepów spożywczych Mila działających w centralnej Polsce, co w zamierzeniach zarządu pozwoli na dalszy rozwój Grupy Eurocash oraz stworzenie ogólnopolskiej sieci supermarketów bazującej na sklepach franczyzowych oraz własnych. Łączne przychody ze sprzedaży sieci Mila w 2017 roku osiągnęły około 1,48 mld zł. - Po finalizacji transakcji możemy rozpocząć płynną integrację naszych biznesów. Czeka nas okres intensywnej pracy w zakresie wymiany i wdrożenia najlepszych praktyk obu sieci tj. Mila i Delikatesów Centrum. Przejęcie tej sieci to dla nas ogromna wartość, która zaowocuje transferem wiedzy i doświadczeń do naszych franczyzobiorców i partnerów. Dzięki niej nasi klienci będą mogli czerpać korzyści ze zwiększonego zaplecza logistycznego grupy, a także zwiększonej skali zakupowej, która pozwoli naszym klientom otrzymać warunki handlowe zbliżone do konkurencji. Można powiedzieć, że niezależni detaliści zaczynają pozyskiwać rynek do tej pory opanowany przez wielkie sieci marketów - skomentował Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.