AmRest z ograniczonym potencjałem

Autorzy rekomendacji zwracają uwagę, że w 2018 roku Amrest skupi się na integracji przejętych biznesów oraz na rozwoju organicznym. - Zarząd zapowiedział, że w 2018 roku spółka bardziej skupi się na wzroście organicznym oraz na integracji przejętych restauracji – liczba nowych otwarć ma się zwiększyć do 300 lokali, a wydatki inwestycyjne wyniosą ok. 950 mln zł. Szacujemy, że wpływ akwizycji na wyniki był w 2017 roku ujemny i wyniósł ok. -20 mln zł na poziomie EBITDA, mimo zwiększenia przychodów o 781 mln zł. Przyjmujemy, że po części wynika to z czynników jednorazowych, jednak widzimy ryzyko, że akwizycje dołożą mniej niż wcześniej zakładaliśmy w 2018 roku – obniżamy ich wpływ na EBITDA z 56 mln zł do kilkunastu mln zł w 2018 roku – szacują analitycy.