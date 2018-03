Mimo 15 mln zysku netto Gobarto nie chce płacić dywidendy

Cedrob pomału zbliża się do stanu posiadania 90 proc. akcji, co według obaw drobnych inwestorów – może prowadzić do ogłoszenia przymusowego wykupu akcji. Na koniec grudnia 2017 r. Cedrob miał 23 mln akcji Gobarto, co stanowiło 83,11 proc. kapitału zakładowego, po transakcji z 6 lutego 2018 r Cedrob zwiększył swój stan posiadania do 84,06 proc. kapitału zakładowego.