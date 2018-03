Grupa Vistuli liczy na miliard przychodów w 2019 roku

W liście możemy znaleźć informacje o podziale przychodów grupy między najważniejsze marki. I tak Vistula odpowiadała za 242 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 16 proc. rok do roku. Wólczanka przyniosła grupie ponad 100 mln zł przychodów, o 24 proc. więcej niż w 2016 r. Deni Cler, marka ekskluzywnej odzieży damskiej zanotowała 44 mln zł przychodu i wypracowała dodatni wynik netto w wysokości 0,7 mln zł - czytamy. Jubilerska marka W.Kruk miała największy udział w przychodach grupy: jej przychody wyniosły 258 mln zł (cały segment jubilerski zanotował 271 mln zł przychodu), rosnąc rok do roku o 15 proc.. E-commerce odpowiadało za 13 mln zł, co oznaczało wzrost o 65 proc.