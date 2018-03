Piotr i Paweł uratowany

- Zawarte umowy z BZ WBK oraz ING wraz z pozyskaniem pod koniec lutego inwestora finansowego w postaci funduszy TFI Capital Partners wyposażają sieć Piotr i Paweł w gotówkę oraz instrumenty zabezpieczające możliwości prowadzenia działalności handlowej. Dzięki wyśmienitej współpracy z bankami mamy czas na dostosowanie do nowej rzeczywistości, a zaufanie tych profesjonalnych instytucji finansowych do Piotra i Pawła powinno być kolejnym pozytywnym sygnałem dla ubezpieczycieli – mówi Robert Krzak, Wiceprezes Zarządu Grupy Piotr i Paweł. - Uruchomienie pozyskanego finansowania pozwoli nam na osiągnięcie komfortu finansowego, co w najbliższych dniach umożliwi nam przywrócenie działalności operacyjnej do normalnego trybu i skupienie się na dokończeniu procesu pozyskania inwestora strategicznego – dodaje.