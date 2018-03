USA: Krótki czas na negocjacje

Amerykańskie elity polityczne są mocno podzielone w kwestii ceł. Ponad 100 republikańskich kongresmenów podpisało list otwarty do Trumpa, w którym wzywają go do cofnięcia tej decyzji. Podwyżka ceł zyskała jednak wsparcie niektórych demokratów. – Prezydent Trump dobrze zidentyfikował przeciwnika, jakim są Chiny. Zrobił to lepiej niż administracje Obamy i Busha – uważa Chuck Schumer, lider demokratów w Senacie. Jego zdaniem prezydent powinien jednak przeprowadzić uderzenie cłami tak, by jak najmocniej zaszkodziło one Chinom, a najmniej amerykańskim sojusznikom.