Włoski kryzys to tylko jedna z trosk globalnych rynków

Kryzys polityczny we Włoszech nie jest oczywiście jedynym czynnikiem ryzyka bijącym w rynki. Groźba przyspieszonych wyborów parlamentarnych pojawiła się w Hiszpanii. Zacieśnianie polityki pieniężnej przez amerykański Fed prowadzi do umocnienia dolara, co przyczyniło się ostatnio do kryzysów walutowych w Turcji i Argentynie. Stosunkowo wysokie ceny ropy (które w ostatnich dniach doznały jednak korekty) już biją po kieszeniach konsumentów i doprowadziły do fali protestów paliwowych w Brazylii. Optymizmem nie napawają również słabsze dane gospodarcze napływające w ostatnich miesiącach z Europy Zachodniej.