Włoski rynek odbija się po przecenie

Część analityków wskazuje, że reakcja rynków na kryzys polityczny we Włoszech była przesadzona. – Wszyscy powinni wziąć głęboki oddech, uspokoić się i dopiero wówczas mówić o Włoszech. Po pierwsze, ruchy na rynkach obligacji nie niszczą unii walutowych. Robią to paniki bankowe. A jak dotąd nie widać śladów paniki bankowej. Po drugie, żadna z włoskich partii nie wzywa do wyjścia ze strefy euro, ani wyborcy takiego wyjścia nie popierają. Po trzecie, koalicja Ligii i Ruchu nie przetrwałaby długo z powodu zbyt dużych różnic programowych. Nie jest pewne, czy obie partie będą próbowały znów utworzyć koalicję rządzącą po wyborach. Rynki jednak się ruszyły. Jesteśmy teraz w fazie, w której każdy trader, który podsłucha rozmowę w pizzerii Domino's uznaje się za eksperta od włoskiej polityki. Inwestorzy powinni więc podchodzić ostrożnie do ostatnich ruchów na rynku – ocenia Paul Donovan, główny ekonomista w UBS Wealth Management.