Inflacja w Niemczech przekroczyła 2 proc.

Tak dobre dane z Niemiec wyraźnie kontrastują z informacjami z innych wiodących gospodarek strefy euro. Wskaźniki zaufania spadły w maju zarówno we Francji, jak i we Włoszech i Hiszpanii. Nie bez znaczenia jest zapewne to, że Niemcom w końcu udało się zażegnać kryzys polityczny i maja stabilną koalicję rządową, natomiast mniejszościowy rząd w Hiszpanii jest poważnie zagrożony miedzy innymi w wyniku afery korupcyjnej z udziałem czołowych działaczy partii rządzącej. Jej skarbnik został skazany na 33 lata więzienia. Z kolei we Włoszech populiści wywołali takie zamieszanie polityczne, że znowu pojawiła się groźba rozbicia strefy euro.