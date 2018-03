Najstarsi Brytyjczycy kończą 110 lat

Weighton większość swojego życia przepracował jako inżynier, a teraz w domowym warsztacie konstruuje modele wiatraków. Jest przekonany, że w osiągnięciu tak sędziwego wieku pomogło mu poczucie humoru. – Sądzę, że śmiech jest niezwykle ważny. Większość kłopotów na tym świecie powodują ludzie zbyt poważnie traktujący samych siebie – mówi. Dodaje, że nigdy nie robił nic specjalnego, by tak długo żyć. Zawsze jadł to, co lubi, i po prostu miał szczęście, że nie dopadł go rak ani nie przejechał autobus.