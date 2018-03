Londyński rynek mieszkaniowy bliski zastoju

Hometrack podał, że w lutym ceny mieszkań w Londynie wzrosły o 1 proc. rok do roku do średnio 488 tys. funtów. To najmniejszy wzrost od sierpnia 2011 r. i mniejszy od odnotowanych przed rokiem 4,3 proc. Wielkość sprzedaży spadła w Londynie o 17 proc. od 2014 r.