Trump to biznesmen. Nie patyczkuje się i gra vabank

To co dzieje się między USA i Chinami to rozgrywka na długi termin. Wprowadzane przez Donalda Trumpa cła to narzędzie wywierania presji na Chińczyków, by zgodzili się renegocjować kluczowe umowy handlowe. Te negocjacje łatwe nie będą i na pewno potrwają kilka tygodni. W ciągu 15 dni poznamy listę towarów obłożonych cłami, a w ciągu 30 dni będzie ona dyskutowana publicznie. To daje jakieś 5-6 tygodni, by dogadać się przed wprowadzeniem ceł. Szykuje się więc sporo emocji. Wydaje mi się jednak, że ten czynnik będzie generalnie osłabiał dolara.