Financial Times: Dobrze być prezesem na Wall Street

Pod względem tej rozpiętości zarobków Dimon zajął drugie miejsce w klasyfikacji największych amerykańskich banków – podała firma Autonomous Research. Wyprzedził go Mike Corbat z Citigroup, który zarobił wprawdzie „tylko" 17,8 mln USD, ale było to 369 razy więcej od przeciętnego wynagrodzenia pracowniczego w jego spółce. Na trzecim miejscu znalazł się Charlie Scharf z Bank of New York Mellon, protegowany Dimona, z rocznym wynagrodzeniem prawie 20 mln USD, 354 razy wyższym od średniej w tej firmie.