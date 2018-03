Główny merkantylista w Białym Domu

Na pierwszy rzut oka dziwić może to, że doradca prezydenta Trumpa ds. handlu jest człowiekiem z przeciwnego obozu politycznego. Navarro jest bowiem demokratą z ultraliberalnej Kalifornii. W swoich pracach krytykował politykę gospodarczą Ronalda Reagana, a w 1993 r. chwalił program gospodarczy Billa Clintona. W 1996 r. startował nawet w wyborach do Kongresu jako kandydat Partii Demokratycznej. Jest też wielkim zwolennikiem aktywnej polityki ekologicznej, m.in. walki z globalnym ociepleniem oraz wygaszania energetyki węglowej. Człowieka z takimi poglądami raczej ciężko byłoby przyporządkować do ekipy Trumpa. A jednak kandydat Trump zwrócił na niego uwagę w trakcie kampanii wyborczej i poprosił go o doradztwo w kwestii polityki ekonomicznej. Trump znał bowiem wcześniej książkę Navarro „Death by China", oskarżającą Chiny o nieuczciwe praktyki w handlu z USA. Obecny amerykański prezydent już w latach 80. narzekał na to, że USA przegrywają nieuczciwą rywalizację handlową, a poglądy Navarry na ten temat okazały się zbieżne z jego spostrzeżeniami. Dzięki temu demokrata Navarro wraz z Wilburem Rossem (a także Andym Puzderem, nominowanym później na sekretarza ds. pracy) zajął się pisaniem programu gospodarczego republikańskiego kandydata. Plan ekonomiczny Donalda Trumpa proponuje cięcia podatków, zmniejszone regulacje, mniejsze koszty energii oraz eliminację chronicznego deficytu handlowego Ameryki" – głosił ten dokument. Pierwsze trzy punkty tego programu już do pewnego stopnia wdrożono. Teraz zaczyna się realizacja punktu czwartego.