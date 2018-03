Plan Trumpa nie wypali? Tak przewiduje Credit Suisse

Pogorszenie sytuacji w handlu i deficyt na rachunku obrotów bieżących to jeden z powodów, dla których Credit Suisse ma negatywny stosunek do dolara. Wszystko to pomimo rozwoju amerykańskiej gospodarki, który może skłonić Rezerwę Federalną do czterokrotnej podwyżki stóp w 2018 r. – Dług w USA jest dość wysoki i jesteśmy przekonani, że wobec euro, jena i wielu walut rynków wschodzących dolar będzie się osłabiał – dodał ekonomista szwajcarskiego banku.