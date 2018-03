Financial Times: Szefowa Theranos oszukiwała

SEC oskarżyła panią Holmes o pozyskanie ponad 700 min USD kapitału początkowego poprzez oszukiwanie inwestorów co do istoty działalności jej spółki. Przekonywała ich, że skonstruowany w jej firmie przenośny zestaw do pobierania krwi jest .szybszy, tańszy i bardziej dokładny" niż tradycyjne procedury. Podczas pokazów dla inwestorów pobierano krew z palca, ale później przewożono ją do laboratoriów należących do innych firm. Wiatach 2013- 15 spółka Theranos zebrała od inwestorów ponad 700 min USD, a u szczytu powodzenia jej kapitalizacja sięgała 9 mld USD. Holmes założyła spółkę w 2003 r., wkrótce po wyrzuceniu ze Stanford University. Do udziału w radzie nadzorczej zachęciła Henry'ego Kissingera i generała Jima Mattisa, obecnego sekretarza obrony.