Ceny w eurolandzie. Inflacja w strefie euro w lutym 2018

EBC uruchomił bezprecedensowy program stymulacyjny, aby przywrócić inflację do pułapu docelowego na poziomie prawie 2 proc., utrzymując ujemne stopy procentowe i kontynuując co najmniej do września program skupowania obligacji. Wprawdzie na posiedzeniu w minionym tygodniu twórcy polityki pieniężnej niespodziewanie zapowiedzieli, że nie będą przedłużali tego programu ze względu na dobrą koniunkturę gospodarczą w tym rejonie, ale do wyciszenia presji cenowej nadal jest daleko.