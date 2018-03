Kolosalne koszty brexitu

Jeśli handel z Wielką Brytanią wróci do zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO) po brexicie, to największe koszty może ponieść przemysł motoryzacyjny UE. Tymczasem na Wyspach najsilniej ucierpiał do tej pory sektor finansowy. – Widzimy, że najlepiej przygotowane firmy stosują strategie, które mają je zabezpieczyć przed skutkami brexitu. Niestety widzimy też, że małe firmy nie są w stanie tych kroków podjąć – wskazuje Kumar Iyer, partner w Oliver Wyman.