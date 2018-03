Tylko Szwedzi nie lubią gotówki

W szwedzkich sklepach, bankach i restauracjach coraz częściej nie przyjmuje się gotówki, bo mieszkańcy tego kraju coraz większą miłością pałają do płatności cyfrowych. Jednak przybysze biją na alarm. Szwedzki bank centralny przyznał, że być może kraj zbyt szybko zmierza do obrotu bezgotówkowego i zaapelował o zmiany w prawie, by uchować system płatniczy. Rozważa się też potrzebę oficjalnego wprowadzenia cyfrowej waluty – e-korony. Jednocześnie parlamentarzyści zastanawiają się, czy nie ma potrzeby prawnej ochrony dostępu ludności do gotówki.