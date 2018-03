Indeks cen w lutym 2018. Inflacja w odwrocie

W wyniku tej aktualizacji w koszyku inflacyjnym najbardziej – 5,23 do 5,71 proc. - zwiększyła się waga kategorii restauracje i hotele, co oznacza, że w ub.r. wzrósł udział tych usług w strukturze wydatków Polaków. Najbardziej zmalały z kolei wagi kategorii łączność (z 5,20 do 4,87 proc.) oraz odzież i obuwie (z 5,68 do 5,37 proc.).