Sprężyna inflacji może nagle puścić

Nie wiem, co miałoby ten dopływ pracowników zapewniać. Moim zdaniem w 2020 r. pracujących będzie już raczej ubywało, biorąc pod uwagę obniżony wiek emerytalny. A bez wzrostu zatrudnienia nie będzie możliwy zakładany przez NBP wzrost produktu potencjalnego. Tymczasem już teraz luka popytowa (różnica między potencjalnym PKB, tzn. możliwym do osiągnięcia przy pełnym wykorzystaniu mocy wytwórczych, a rzeczywistym – red.) jest domknięta. A przed nami kilka lat wzrostu PKB szybszego niż wzrost produktu potencjalnego, co będzie miało oczywiste implikacje inflacyjne, których w prognozach NBP nie widać. Mimo to zakładają one wzrost inflacji do 3 proc., czyli powyżej celu NBP (2,5 proc. rocznie – red.). Dlatego zaskakuje mnie, że RPP z taką swobodą sygnalizuje, że stopy będą stabilne nawet do 2020 r.