Podaż dzieli i rządzi

Na naszym parkiecie w środę od początku dominował kolor czerwony. WIG20 na dzień dobry stracił 0,5 proc., a jak się później okazało i tak była to tylko przygrywka do tego dalszych wydarzeń. Rynek całkowicie zignorował napływające dane makroekonomiczne. Jeszcze gorsze było to, że GPW pozostawała głucha na to co dzieje się na innych rynkach. Tam znów zagościły wzrosty. Mocno rósł m.in. włoski indeks FTSE MIB czy też niemiecki DAX.