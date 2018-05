Była grecka tragedia, czas na włoską?

Wtorkowa sesja należała zdecydowanie do tych z kategorii „tylko dla osób o mocnych nerwach". Indeks WIG20 spadał w porywach o 2,5 proc. do 2161 pkt, a więc znalazł się najniżej od ponad roku i wyznaczył nowy dołek trwającej od stycznia tendencji spadkowej. Przyczyn wtorkowej czerwieni szukać należy na Półwyspie Apenińskim. - Niepewna sytuacja we Włoszech przyczynia się do pogorszenia klimatu inwestycyjnego. Brak rządu rodzi ryzyko polityczne. Dodatkowo pikanterii dodaje fakt, że Włochy są jednym z najbardziej zadłużonych krajów strefy euro. Prezydent Włoch, po rezygnacji G. Conte, powierzył funkcję utworzenia technicznego rządu C.Cottarellemu. Jeśli jego gabinet dostanie wotum zaufania, to wybory odbędą się na początku 2019 r. Niemieccy politycy nie ukrywają, że mają nadzieję, że sytuacja szybko ustabilizuje się i powstanie proeuropejski rząd – komentowała sytuację Anna Wrzesińska, analityczka Noble Securities. Jakby tego było mało, w piątek jest głosowanie w Hiszpanii na temat wotum nieufności wobec rządu Rajoya. Wygląda więc na to, że znów polityka bierze górę, jeśli chodzi o kształtowanie inwestorskich nastrojów. Szkoda, że mamy istną kumulację. Wciąż bowiem ogromnym źródłem zawirowań jest gospodarz Białego Domu, który już nie raz pokazywał, że opinie dotyczące jego relacji z Chinami, Koreą Północną czy Rosją potrafi zmieniać częściej niż skarpetki i ochoczo dzieli się z tym światem za pośrednictwem Twittera. Historia uczy nas, że im więcej znaków zapytania przy kwestiach politycznych, tym wyższa zmienność na rynkach finansowych. Najwyższy więc czas, by oswoić się ze dużymi wahaniami kursów.