Giełda. Rynek w górę, ale na niskich obrotach

WIG20 rósł na półmetku sesji o 0,9 proc. do 2222 pkt, WIG o 0,8 proc. do 58 609 pkt, a mWIG40 o 0,7 proc. do 4564 pkt. Pod kreską był wskaźnik maluchów. Spadał o 0,1 proc. do 14 109 pkt. W zasadzie, gdyby nie dobre nastroje na europejskich parkietach, to pewnie nie byłoby w Warszawie tak zielono.

