Byki utrzymują przewagę

Warto zwrócić też uwagę na spółki, których notowania znalazły się, na co najmniej rocznych ekstremach. Co najmniej 12-miesięczny szczyt wyznaczyły jedynie BSC Drukarnia Opakowań, Eurohold Bulgaria oraz Wojas. W co najmniej 12-miesięcznm dołku znalazło się aż 12 emitentów. W tym niechlubnym gronie są m.in.: Enea, Chemos, Intersport oraz Izo-Blok.

Wypróbuj narzędzie do analizy technicznej